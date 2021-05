Lässt sich AstraZeneca mit Biontech kombinieren?

In einigen Ländern gibt es mittlerweile Alterseinschränkungen für den Impfstoff von AstraZeneca und Johnson & Johnson. Deutschland schränkte die Impfung mit den Vakzinen dieser beiden Hersteller etwa auf unter 60-Jährige ein. Wer bei der ersten Impfung einen der beiden Impfstoffe erhalten hat, bekommt nun einen anderen Impfstoff für die zweite Dosis angeboten. Bisher ist die Kreuzimpfung, also die Kombination zweier verschiedener Impfstoffe, wenig untersucht und daher in den meisten Ländern auch nicht empfohlen. Erste Studien weisen nun laut dem Nachrichtensender ntv darauf hin, dass die Mischung zweier Impfstoffe sogar Vorteile haben könnte. Kreuzimpfungen könnten demnach den Schutz verstärken, insbesondere auch in Bezug auf Virusmutationen.

Erhöhter Schutz

Eine dieser Untersuchungen findet an der Universität Innsbruck statt. Studienleiterin und Virologin Dorothee von Laer wies darauf hin, dass Impfstoffkombinationen wirksamer sein können. Dies gelte insbesondere für Vektorimpfstoffe, zu denen auch jene von AstraZeneca sowie von Johnson & Johnson zählen. Von Laer und ihr Team hoffen, dass die Kreuzimpfung, etwa von AstraZeneca und Biontech/Pfizer, den Schutz vor Virusmutationen erhöht. AstraZeneca schützt beispielsweise nach bisherigen Erkenntnissen nicht vollständig gegen die südafrikanische Variante B.1.351. In Kombination mit Biontech oder Moderna könnte der Impfschutz verbessert werden, denn mRNA-Impfstoffe können innerhalb kurzer Zeit an neue Varianten angepasst werden.