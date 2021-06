Krankenpflege: Jeder Zweite überlegt, aus dem Beruf auszusteigen

Ein großer Teil der Krankenpflegerinnen und -pfleger in Österreich arbeitet seit Beginn der Pandemie am Limit. In einer aktuellen Studie mit rund 2.500 Teilnehmern gaben 85 Prozent an, dass sie sich psychisch mittelmäßig bis sehr stark belastet fühlen.

Sie haben Ängste, können nicht abschalten oder schlafen. Als Ursachen werden eine erhöhte Arbeitslast (81 %), ein höherer organisatorischer Aufwand (59 %) und die Unabsehbarkeit der Covid-19-Pandemie (53 %) angegeben.

Die zunehmende Erschöpfung führt dazu, dass knapp jeder Zweite immer wieder an einen Berufsausstieg denkt – bei einem bereits bestehenden Personalmangel ist das eine alarmierende Zahl, sagt Elisabeth Potzmann, Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands (ÖGKV). Sie fordert im KURIER-Interview deutliche Verbesserungen für die professionelle Krankenpflege.

KURIER: Wie erschöpft sind die Krankenpflegerinnen und -pfleger nach mehr als einem Jahr Pandemie?

Potzmann: Im Akutbereich, etwa auf den Intensivstationen, aber auch in den Alten- und Pflegeheimen ist die Situation durch die zusätzlichen Aufgaben wie Impfmanagement, Hygienepläne, Besuchermanagement noch angespannter, als sie es ohnehin schon war. Vor allem jetzt, wo die Zahl der Infizierten niedriger ist und die Anspannung nachlässt, merken wir, wie belastet die Pflege ist. Bei vielen ist die Luft draußen, die Energie fehlt.

Was kann man dagegen tun?

Im Idealfall lässt man es gar nicht so weit kommen, aber Pflegeberufe sind so sozialisiert, dass sie zuerst an die Patienten denken und erst in zweiter Linie an sich selbst. Wir haben als eine erste Maßnahme ein Krisentelefon mit dem Gesundheitsministerium eingerichtet, das die Kolleginnen und Kollegen dazu animieren soll, darüber zu sprechen, was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist. Diese Maßnahme ist natürlich nicht erschöpfend, à la longue müssen die Rahmenbedingungen der Pflege verbessert werden.