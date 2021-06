USA: Fast alle Covid-Infizierten sind jetzt Ungeimpfte

Fast alle Covid-19-Todesfälle in den USA betreffen jetzt Menschen, die nicht geimpft wurden. Das zeigt eine Analyse der Associated Press (AP) von Regierungsdaten des Monats Mai. Sogenannte Impfdurchbrüche, also Infektionen, obwohl Personen vollständig geimpft sind, machten nur ein Prozent aller rund 107.000 Personen aus, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden mussten.

Und nur 150 von mehr als 18.000 Personen, die im Mai in den USA an Covid-19 starben, waren vollständig geimpft. Das heißt: 99 Prozent der Covid-Todesfälle waren Ungeimpfte.

Analysiert wurden Daten der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC. Die CDC wies allerdings darauf hin, dass möglicherweise die Daten zu Impfdurchbrüchen unterschätzt sein könnten, berichtet StarTribune. Dennoch lässt sich ein Trend erkennen, nämlich, dass mittlerweile überwiegend Ungeimpfte so schwer erkranken, dass sie in einem Spital behandelt werden müssen.