80 Impfdurchbrüche: Wie Experten diese Zahl einschätzen

Welche Bedeutung haben Virusvarianten für Impfdurchbrüche?

Mutationen spielen ebenso eine Rolle, da nicht alle Impfstoffe gegen jede Variante gleich gut wirken. Besonders die südafrikanische Variante konnte in einer israelischen Studie häufig bei Impfdurchbrüchen nachgewiesen werden. Ein Team der Uni Tel Aviv verglich 400 Geimpfte und Nichtgeimpfte. Von den 400 Geimpften infizierten sich 150 Personen, bei ihnen gab es achtmal mehr Impfdurchbrüche durch Infektionen mit der südafrikanischen Variante – obwohl diese Variante laut den Forschern in Israel zu diesem Zeitpunkt nicht stark verbreitet war. Geimpfte, die erst eine Dosis erhalten hatten, infizierten sich hingegen häufiger mit der britischen Variante. Das deutet darauf hin, dass nach zwei Dosen aber ein guter Schutz gegen die britische Variante erreicht ist. „Es macht einen Unterschied, ob man nur eine oder beide Dosen bekommen hat. Dieser Unterschied kann gerade das sein, was es ausmacht, ob es zu einem Impfdurchbruch kommt oder nicht, deshalb sollte die zweite Dosis keinesfalls weggelassen werden“, betont Zeitlinger.

Was bedeuten diese Erkenntnisse z.B. für Büros, wenn sich diese wieder füllen?

„Bei Zusammenkünften von ausschließlich Geimpften sehe ich keine Gefahr“, sagt Kollaritsch. „Man geht derzeit bei infizierten Geimpften von einer Verringerung der Wahrscheinlichkeit, Ungeimpfte anzustecken, von 70 bis 80 % aus. Ist das Gegenüber auch geimpft, kann eigentlich nichts mehr passieren.“ Auch bei einem Impfdurchbruch (also Infektion mit Erkrankung) sind Ausmaß und Dauer der Infektiosität geringer.

In einem Artikel in der New York Times wird der österreichische Virologe Florian Krammer zitiert, wonach Studien zeigten, dass Menschen, die sich nach ihren Impfungen infizieren, zu wenige Viren in sich tragen, um andere zu infizieren. In diesen Fällen sei es oft sogar schwer, Viren nachzuweisen, weil das Virusmaterial nur so gering und nur so kurz vorhanden sei.