Lockdowns

Die Lockdowns hält er rückblickend für richtig. „Vor allem im Osten hatten sie positive Auswirkungen auf die Infektionszahlen, besonders aber auf die Spitalsaufenthalte und Intensivstationen.“

Saisonale Effekte

Einen wesentlichen Anteil am starken Sinken dürfte allerdings der saisonale Effekt haben. „Ich glaube, es hängt mit der Änderung unseres Verhaltens zusammen. Wir halten uns mehr im Freien und weniger in geheizten Räumen auf.“ Gerade letzteres trockne die Schleimhäute aus und biete Viren Angriffsflächen. Zudem gingen auch die bereits vor SARS-CoV-2 bekannten Coronaviren in der warmen Jahreszeit zurück. Überschätzen sollte man den Einfluss von Wärme und Sonne nicht: „Auch in warmen Regionen wie etwa Florida gab es sehr viele Covid-Fälle.“

Impfen

Und das Impfen? Modellberechner stufen ihre Folgen auf die Infektionszahlen derzeit noch zu gering ein. Gartlehner meint jedoch: „Vor allem bei den Älteren, die zuerst geimpft wurden, sah man bereits einen Rückgang.“ In den nächsten Wochen hält er das Impftempo für „absolut“ entscheidend: „Es sollen so viele wie möglich geimpft werden.“

Dazu passt, dass das Land NÖ am Dienstag ein Vormerksystem für 12- bis 16-Jährige freischaltete, obwohl die verfügbaren Impfstoffe bisher nicht für diese Altersgruppe zugelassen sind. Man wolle eine Vorreiterrolle einnehmen, hieß es.