Klima und Corona: Je näher am Äquator, desto weniger Infektionen

„Je näher ein Land am Äquator liegt, desto weniger bestätigte Fälle des COVID-19-Virus pro Million Einwohner treten auf. Je näher am Äquator, desto höher sind tendenziell die Luftfeuchtigkeit, die Temperaturen und die Intensität der UV-Strahlung." Das sagt Klaus Prettner vom Institut für Makroökonomie der WU. Dies lege einen saisonalen Effekt und damit eine Entspannung der COVID-19-Situation im Sommer nahe. Sobald die Temperaturen im Herbst und Winter erneut sinken, würde ein Wiederaufflammen der COVID-19-Pandemie begünstigt. Eine weitere Welle hängt jedoch maßgeblich vom Impffortschritt und von den Eindämmungsmaßnahmen einerseits, sowie dem Auftreten infektiöserer Virusvarianten andererseits, ab.

Wichtig für Planung

Prettner hat in einer breit angelegten Studie gemeinsam mit einem Team aus Harvard, Stanford, Heidelberg, der IIASA in Laxenburg, dem Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital und der Chinesischen Akademie der medizinischen Wissenschaften den Zusammenhang zwischen klimatischen Bedingungen und COVID-19 untersucht: Diese Zusammenhänge zu kennen "ist wichtig, um entsprechende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des COVID-19-Virus zeitlich optimal zu planen. Unsere Ergebnisse bedeuten insgesamt jedoch nicht, dass Länder, die näher am Äquator sind, gar nicht von der Pandemie betroffen sind oder das Virus im Sommer ganz verschwinden wird“, erklärt Prettner.

Wie sich die COVID-19-Pandemie im Sommer entwickeln wird, hängt auch von weiteren Variablen ab, die in der Studie nicht miteinberechnet werden konnten, etwa den neuen Varianten und Mutationen des SARS-COV-2-Virus.