Corona-Infektionszahlen in Vorarlberg seit Öffnung vervierfacht

Seit den Öffnungsschritten am 15. März haben sich die Coronafälle in Vorarlberg vervierfacht. Wurden am 15. März 363 aktiv positive Fälle ausgewiesen, waren es am Mittwoch 1.456. Die Testungen im Zuge der Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald förderten viele neue positive Fälle zutage. Auch die Gemeinden im Bezirk Dornbirn haben verstärkte Corona-Kontrollen angekündigt. Seit dem 22. März habe sich die 7-Tage-Inzidenz fast vervierfacht, hieß es in einer Bürgerinformation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag in Vorarlberg vor den Öffnungsschritten ab 15. März zumeist in den 70ern, auch weil das Land von den ansteckenderen Virus-Varianten vergleichsweise lange verschont blieb. Doch der Anteil der Virus-Mutationen schlägt nun zusehends durch. Am Donnerstag wies die AGES in Vorarlberg nur noch für den Bezirk Bludenz eine Inzidenz unter 100 aus, konkret 96,7. Im Bezirk Dornbirn stieg sie auf 180,2, im Bezirk Feldkirch auf 185,9. Im Bezirk Bregenz - dazu gehört auch der Bregenzerwald - kletterte die Inzidenz auf 213,4. Für das gesamte Bundesland Vorarlberg betrug sie 184,1, nur Tirol und Wien wiesen schlechtere Werte auf.