Über 10.000 Todesfälle: Wäre Schweden doch ein Vorbild gewesen?

Zu Beginn der Pandemie wurde der „schwedische Weg“, also die Herdenimmunität zu erreichen, oftmals belächelt. Innerhalb von einem halben Jahr hatte Schweden nicht nur eine Explosion der Infektionszahlen, sondern auch die Todesfälle stiegen zu Beginn massiv an.

Anders als in Österreich oder auch im europäischen Durchschnitt. Während Schweden danach den kurzzeitigen Höhepunkt erreichte und sich seitlich bewegte, steigt die Sterblichkeit in Österreich de facto seit Oktober 2020 stetig an. Ähnlich wie auch im Rest von Europa. Hat Schweden also den besseren Weg gewählt und wäre, im Nachhinein betrachtet, ein Vorbild gewesen?