Insgesamt schwankt die Zahl der Todesfälle Woche für Woche seit Jahresbeginn und liegt nur leicht über den Durchschnitt. "In der Woche nach Ostern starben in Österreich 1.663 Menschen und damit um zwei Prozent mehr als im Durchschnitt der 14. Kalenderwoche der Jahre 2016 bis 2020. Nach einer deutlich höheren Sterblichkeit in der Woche zuvor liegt die Zahl der Sterbefälle damit nur noch geringfügig über dem Fünfjahresdurchschnitt", sagt Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria.

Die altersstandardisierten Sterberaten, bei denen die Sterbefälle anhand einer Standardbevölkerung um die Altersstruktur der Bevölkerung bereinigt werden, liegen in der zwölften Kalenderwoche in etwa auf dem Niveau der gleichen Kalenderwoche der meisten Vorjahre in der jüngeren Vergangenheit. Leichte Abweichungen gibt es zu den Vergleichswochen 2020 und 2015, in denen das Niveau etwas höher war.

Übersterblichkeit im Vorjahr

Im Jahr 2020 starben in Österreich insgesamt 90.517 Personen, darunter 6.477 Personen bzw. 7,2 Prozent an Covid-19. "Die höhere Sterblichkeit im Jahr 2020 geht zweifellos auf die Corona-Pandemie zurück: Im Vorjahr starben in Österreich 7.131 Menschen mehr als 2019, 6.477 davon an Covid-19. Insgesamt ging jeder 14. Sterbefall des Jahres 2020 auf Covid-19 zurück. Zum Höhepunkt der zweiten Corona-Welle übertraf die COVID-Sterblichkeit sogar die Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauferkrankungen, die in den letzten Jahren mit Abstand für die meisten Sterbefälle verantwortlich waren", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.