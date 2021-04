Live: Staatsspitze gedenkt Corona-Toten

Mehr als 9.000 Menschen sind in Österreich bisher an den Folgen des Coronavirus gestorben. Ihnen gedenkt die Staatsspitze heute, Freitag, um 10.00 Uhr im Rahmen einer Gedenktveranstaltung in der Aula der Akademie der Wissenschaften.

Erscheinen werden neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie hochrangige Vertreter der Glaubensgemeinschaften und viele andere.