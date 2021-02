Die Toten der Pandemie: Das sind die Menschen hinter den Zahlen

Zümrüt Erciyas, 83 Jahre

Unsere Mutter war eine ausgewanderte Türkin. Als sie nach Österreich kam, verbrachte sie ihr ganzes Leben in Blumau-Neurißhof. Viele erlebten sie als freundliche, aufmerksame und hilfsbereite Person. Gerne traf man sich bei ihr zum Essen. Das äußerte sich auch in ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit in Vereinen und Moscheen. Daneben fand sie aber trotzdem immer Zeit, sich um Familie, Nachbarn und Freunde zu kümmern. Sie selbst war genügsam.

Übersetzt bedeutet ihr Name Smaragd. So schön der Name auch klingt, so musste sie doch viel Leid ertragen. Zuerst starben drei ihrer Kinder armutsbedingt in der Türkei, eine weitere Tochter in Österreich. Umso stolzer war sie auf ihre Kinder, Enkel und deren Partner.

In den letzten Monaten wurde sie zunehmend gebrechlicher, wollte aber keine Hilfe annehmen – bis sie an Covid-19 erkrankte. Ihre letzten Tage verbrachte sie alleine und fern von uns allen auf der Intensivstation.

Wir haben mit Zümrüt eine wunderbare, liebevolle Mutter, Schwiegermutter und Oma verloren. Wir sind aus tiefstem Herzen dankbar für die Zeit mit ihr und werden sie niemals vergessen. Auf ein Wiedersehen im Paradies!

Harun Erciyas, Sohn