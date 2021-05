Covid-Impfstoffe: Welches Präparat das Fünfte in der EU sein könnte

Vier Covid-19-Impfstoffe sind in der EU zugelassen – zwei mRNA-Impfstoffe (Biontech/Pfizer, Moderna) sowie zwei Vektorimpfstoffe (Astra Zeneca, Johnson & Johnson). Der mRNA-Impfstoff der Tübinger Firma Curevac könnte demnächst der fünfte Impfstoff mit EMA-Zulassung werden – Österreich hat drei Millionen Dosen bestellt. Wichtige Bestandteile werden dafür künftig auch am Novartis-Standort in Kundl, Tirol, hergestellt. Der österreichische Infektiologe Peter Kremsner ist Direktor des Instituts für Tropenmedizin, Reisemedizin und Humanparasitologie des Universitätsklinikums Tübingen und Leiter der Zulassungsstudie.

KURIER: Wann kann der Antrag auf Zulassung gestellt werden?

Peter Kremsner: Wir übermitteln seit Februar Daten an die EMA, der Zulassungsantrag könnte noch im Mai, spätestens Anfang Juni gestellt werden. Dann kann es sehr schnell gehen. Es ist möglich, dass der Impfstoff im Juni verfügbar ist. An der Zulassungsstudie nehmen 40.000 Probanden in zehn Ländern in Mittel- und Südamerika sowie in Europa teil. Was die Impfreaktionen betrifft, sehen wir keine Auffälligkeiten oder schweren Unverträglichkeiten. Bei der Sicherheit und Verträglichkeit sind wir auf einem sehr guten Weg. Zur Wirksamkeit können wir sehr bald etwas sagen. Ich bin jedenfalls sehr optimistisch.

Die EU hat sich bis 2023 den Kauf von bis zu 1,8 Milliarden weiteren Dosen von Biontech/ Pfizer vertraglich gesichert. Kommt Curevac zu spät?

Natürlich ist diese Menge für die Bevölkerung in der EU erst einmal ausreichend. Aber sehr wahrscheinlich werden Auffrischungsimpfungen notwendig sein und eventuell auch eine Anpassung an Virusvarianten – was derzeit noch nicht der Fall ist. Das heißt, es wird noch Platz für andere Impfstoffe geben.