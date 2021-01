Infektiologe: "Sputnik V ist wirksamer als Impfstoff von Astra Zeneca"

Befürworten Sie es, bei Impfstoffmangel zunächst mehr Menschen mit nur einer Dosis zu impfen?

Ja, besonders die über 65-Jährigen. Und die zweite Impfung erst dann, wenn ausreichend Nachschub da ist – auch, wenn das erst in drei Monaten der Fall sein sollte. Das Risiko, dass Mutationen begünstigt werden, sehe ich nicht. Wenn der Schutz nach einer Impfung nur 50 bis 70 Prozent betragen sollte, ist das besser als kein Schutz.

Aber besteht nicht das Risiko, dass die Erreger, die von einer einmaligen Impfung nicht bekämpft werden, versuchen, dem Impfstoff durch vermehrte Mutationen auszuweichen?

Hier wird immer ein Vergleich mit der Bildung von Resistenzen von Bakterien gegen Antibiotika gezogen. Aber diese Analogie greift zu kurz. Bei Bakterien hat man in der Regel einen ganz eng umschriebenen Teil eines Erregers, an dem ein Antibiotikum ansetzt, seine Vermehrung stoppt und ihn zerstört. Mit einer einzigen Punktmutuation kann der Erreger resistent und das Antibiotikum unwirksam werden. Eine Impfung setzt hingegen an vielen verschiedenen Stellen des Erregers an mit unterschiedlichen Abwehrmechanismen: Mit Antikörpern ebenso wie Abwehrzellen (T-Zellen). Es müsste sich also genetisch schon sehr viel ändern, damit es zu einer solchen Fluchtmutation - im Fachbegriff Evasionsmutation - kommt. Hunderprozentig auszuschließen ist es nicht, aber eine Angst davor habe ich nicht. Der Nutzen ist eindeutig höher als das Risiko.

Sehen Sie die Gefahr, dass die Impfstoffe gegen die neuen Virusvarianten nicht wirken?

Derzeit sehe ich das nicht. In vitro ist die Bindungsfähigkeit von Antikörpern nicht viel anders.

Wie lange wird der Impfschutz anhalten?

Wie es derzeit aussieht, sind die allermeisten Erkrankten nach einem halben Jahr noch zu über 80, 85 Prozent geschützt. Das ist schon sehr ordentlich. Möglicherweise muss man nach einem oder auch mehreren Jahren auffrischen, aber hier eine Aussage zu treffen wäre Hellseherei.

Werden die jetzigen Impfstoffe die Weitergabe von Infektionen verhindern können?

Sicher sagen können wir es noch nicht. Wir entwickeln in Tübingen aber auch - gemeinsam mit der US-Biotechfirma Protein Potential - eine Schluckimpfung. Wir haben dafür einen bewährten Typhus-Impfstoff so umgebaut, dass dieses abgewächte Typhus-Bakterium an seiner Oberfläche das Stachel-Protein des neuen Coronavirus präsentiert. Erste Daten aus Zellkulturen und Tierversuchen sind sehr vielversprechend. Der große Vorteil einer Schluckimpfung wäre, dass sie auch eine Immunität an den Schleimhäuten im Nasen-Rachen-Raum auslöst. Und das würde bedeuten, dass das Coronavirus sofort an der Eintrittsstelle in den Körper abgefangen wird und nicht nur eine Erkrankung verhindert wird. In diesem Fall wäre man dann auch nicht mehr ansteckend, so unsere Hypothese. Mit den jetzigen Impfstoffen funktioniert das wahrscheinlich nicht so gut, oder eben nur zum Teil.