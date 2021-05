Die Österreicher haben 13,6 Millionen Kilo zugenommen

Wer hätte dies vor etwas mehr als einem Jahr so vorausgesagt? Nach dem Homeoffice und -schooling wurde der Home-Sport in Österreich gelebte Praxis. Egal ob Yoga- oder Tanz-, Fitness-, Kraftsport- oder Fußball-Fan: Viele verlegten ihren Aktionsradius in die eigenen vier Wände.

Ein Drittel der von der Askö Befragten gab an, zu Hause online zu trainieren. Somit drängt sich die Frage auf, ob die neuen Angebote auch weiterhin bestehen werden. Dazu gibt es vom Sportwissenschafter Günter Schagerl eine klare Ansage: „Niemand wird freiwillig zu Hause trainieren, wenn er sich im Freien bei schönem Wetter bewegen kann. Der Möglichkeit, bei Bedarf jederzeit wieder auf Online-Aktivität umzustellen, werden wir uns aber ganz sicher nicht berauben.“

Anderes gibt Schagerl mehr zu denken: „Die Askö-Studie zeigt auch, dass acht von zehn Österreichern quer durch alle Alters- und Berufsgruppen der Meinung sind, dass die von Gesundheitsexperten bis zu Profisportlern seit Jahrzehnten geforderte tägliche Bewegungseinheit für die Kinder dringend notwendig wäre.“

Schagerl kennt diese Diskussion seit Anbeginn, er hat sie mitangestoßen. Wieder einmal liegt der Ball bei einem Bildungsminister. Den Hinweis, dass die Schulen über zu wenige Turnsäle verfügen, lässt er nicht gelten: „Es gibt heute genügend erprobte Alternativen.“