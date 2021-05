Warum der Schulsport mehr gefördert werden muss

Im Rahmen des „Eddy-Projekts“ untersuchen sein Team und er seit Langem das Thema Übergewicht bei Kindern. Dadurch hat er auch Vergleichsdaten aus früheren Jahren. Bei den jungen Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern handelte es sich um sogenannte Interventionsgruppen, die im Rahmen des Eddy-Projekts Informationen über gesunde Ernährung mit praktischen Übungen und zwei zusätzliche Bewegungsstunden pro Woche erhielten bzw. erhalten sollten. 2020 gab es das komplette Programm jedoch nur im Jänner und Februar – danach konnte lediglich Material für Homeschooling angeboten werden.

„Aus meiner Sicht gibt es für die verstärkte Gewichtszunahme eine Kombination an Ursachen“, sagt Widhalm: „Einerseits der in den Lockdowns fehlende Turnunterricht und generell fehlende Sportmöglichkeiten. Aus einer anderen Untersuchung wissen wir aber auch, dass die Kinder in den Lockdowns länger zu Hause vor dem Computer sitzen.“ Eine Vermutung sei zudem, dass zu Hause ein leichterer Zugang zu Lebensmitteln, die in der Schule nicht so leicht erhältlich sind, eine Rolle spielt: „Es wäre hochinteressant zu wissen, ob sie sich im Lockdown zu Hause tatsächlich anders ernährt haben. Aber dazu gibt es keine Daten.“

Für Widhalm ist eine Konsequenz aus seinen Untersuchungen: „Wir müssen dem Schulsport jetzt eine größere Bedeutung zumessen – und den Kindern auch außerhalb des Schulbereichs mehr sportliche Möglichkeiten bieten.“