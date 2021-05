Ärztin über ihre Covid-Erkrankung: "Dass ich lebe, ist ein Wunder"

Sie ist Ärztin, Ehefrau und Mutter einer kleinen Tochter – und sie hat nach einem langen Kampf eine Infektion mit Covid-19 überlebt. Anushua Gupta verbrachte 150 Tage im Krankenhaus und musste anschließend erst wieder lernen, aufrecht zu sitzen, zu stehen und zu gehen. Sie war eine der ersten Patienten, die über eine ECMO - eine Maschine, die für Patienten teilweise oder vollständig die Atemfunktionsleistungen außerhalb des Körpers übernimmt - beatmet wurde. Diese „künstliche Lunge“ versorgt das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff und befreit es von Kohlendioxid. In der Covid-Behandlung ist die ECMO der letzte Ausweg.

Hoffnung geben

„Ich blieb 150 Tage im Krankenhaus, 34 davon verbrachte ich mit ECMO. Ich kann mich nicht an meine Zeit mit ECMO erinnern, aber die Befreiung davon war nicht das Ende meiner Geschichte. Ich musste zahlreiche körperliche und psychische Probleme überwinden“, berichtet Anushua Gupta in ihrem selbst verfassten Fallbericht, der in der Fachzeitschrift Anesthesia Reports erschienen ist. Gupta ist Allgemeinmedizinerin in Großbritannien und möchte mit dem Erzählen ihrer Geschichte anderen Hoffnung geben. Hoffnung, dass man zu „einer normalen Lebensweise zurückkehren und die Herausforderungen der Rehabilitation überwinden kann“, so Gupta.