Long-Covid: Die Lunge und die Psyche sind im Mittelpunkt

In Österreich sollte sich laut der Expertin auch die Arbeitswelt auf diese Menschen einstellen, die schwere Covid-19-Erkrankungen mit möglichen Spätschäden überstanden haben: "Es ist schon davon auszugehen, dass so etwa zehn Prozent stärker eingeschränkt bleiben." So gebe es Betroffene, die nach einigen Stunden Arbeit völlig ausgepowert seien. "Die können zum Beispiel am Nachmittag nicht mehr. Denen muss man helfen, indem man ihnen bestimmte schwere, stressige Arbeiten dann abnimmt. Ich habe einen Patienten, der in einer EDV-Firma arbeitet. Er hat eine längere Pause zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr zugestanden bekommen. Da müssen auch Arbeitsabläufe angepasst werden", sagte Winterleitner.

"Corona Patienten Österreich" will Betroffene, Ärzte, Krankenkassen und Gesundheitspolitik zusammenbringen, um ein Netzwerk für an Long-Covid-19-Leidende zu bilden, in dem ihre Bedürfnisse besser abgedeckt werden können. Das könnte auch eine Vorsorge für die Zukunft sein. Die Wiener Arbeitsmedizinerin: "Die langfristigen Folgen von Covid-19 sind noch nicht wirklich absehbar. Es wird wohl auch Menschen geben, die mit einer ersten Erkrankung kein Problem gehabt haben, aber ein zweites Mal erkranken."