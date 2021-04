Forscher: So können wir eine vierte Welle im Herbst verhindern

Klimek hat die Auswirkung dieser Maßnahme an Hand 14 betroffener Regionen im Durchschnitt berechnet. Mittels solcher Ausreisetests gelang es die tägliche Wachstumsrate der 7-Tage-Inzidenz im Durchschnitt um 6 Prozent zu reduzieren. Benachbarte Regionen profitieren auch, dort geht das tägliche Wachstum der Inzidenzen im Schnitt 3 Prozent zurück.

Dieser Effekt könnte laut Klimek auf mehrere Umstände zurückzuführen sein: Einerseits reduzieren sich so die Kontakte der Bewohnerinnen und Bewohner mit Menschen aus anderen Regionen mit niedrigeren Fallzahlen. Eine Region könne also eine andere „nicht anstecken“. Gleichzeitig sind die Menschen in den „abgeriegelten“ Gebieten allgemein weniger unterwegs. So würden sich auch die Kontakthäufigkeiten reduzieren, was wiederum dazu beiträgt, dass die Welle in diesem Gebiet „schneller versandet“.

Was kann man also in Zukunft besser machen?

Die Regierung kündigte vergangene Woche Öffnungsschritte für den Mai an. Um die Dynamik sinkender Fallzahlen dabei nicht einzubüßen, pocht der Komplexitätsforscher auf eine sogenannte „regionalisierte Niedriginzidenz-Strategie“. Klimek schlägt also vor, den Grenzwert für Ausreisetests auch bei weiter sinkenden Fallzahlen weiter unten anzusetzen – „ohne dabei übermäßig viele Regionen mit regionalen Maßnahmen zu belegen“. Momentan liegt die Grenze für Ausreisetests bei einer Inzidenz von 400 (wie oben beschrieben), diesen Grenzwert könnte man analog zu sinkenden Fallzahl weiter senken, auf 300, 200, 100, so der Vorschlag.

Momentan seien die Fallzahlen viel zu hoch, um alleine auf die Wirkung von Ausreisetests setzen zu können. "Jede Maßnahme ist begrenzt und sind die Zahlen einmal so hoch, dann dauert es sehr lange sie wieder nach unten zu bringen und es braucht harte Maßnahmen."