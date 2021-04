Burgenland sperrt auf: "Befürchte, dass Neuinfektionen wieder steigen werden"

Ein Mann und eine Frau sind gar aus dem Mittelburgenland in die Landeshauptstadt gekommen, weil "in zwei Tagen ein Geburtstag" anstehe und da habe man ein Geschenk gekauft. Aber ansonsten habe man das Ende des Lockdowns nicht herbei gesehnt, denn: "Man hat eh alles bekommen, was man unbedingt gebraucht hat".

Ähnlich eine Dame, die sagt: "Ich bin ja schon älter, ich brauche nicht mehr so viel". Sagt sie und geht in ein Geschäft mit Kleidung für ein eher junges Publikum.

Auch in ein Einkaufszentrum nahe Mattersburg sind Personen aus dem angrenzenden Bezirk Wiener Neustadt angereist.

Die meisten Einkäufer kommen jedoch aus Mattersburg, zumindest wenn man nach den Nummernschildern der Autos geht. An die Maskenpflicht im Freien, die neben den Einkaufszentren in Parndorf und Oberwart auch in Mattersburg gilt, halten sich fast alle Besucher.

Manfred Stummer aus Bad Sauerbrunn erledigt am Vormittag notwendige Einkäufe. Das Ende des harten Lockdowns und das Öffnen des Handels erachtet er für zu früh. "Ich befürchte, dass die Zahl der Infizierten wieder steigen wird."