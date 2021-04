Lassen sich mit Ausreisetests Lockdowns umschiffen?

Die Inzidenz-Kurve des Bundeslands geht seit zwei Woche nach unten. „In Roppen hatten wir eine Inzidenz jenseits 1.000. Am 16. Tag der Maßnahme waren wir auf Inzidenz 0. Die Testquote war 83 Prozent“, nennt Rizzoli ein Fallbeispiel. Er ortet bei den Maßnahmen auf lokaler Ebene nicht zuletzt eine hohe Akzeptanz der Bevölkerung.

Auf regionaler Ebene ist das schon schwieriger. Nur zähneknirschend startete etwa am Freitag der nö. Bezirk Scheibbs Ausreisetestkontrollen. In Osttirol gilt die Ausreisetestpflicht wiederum seit Sonntag für drei Regionen des Bezirks. Im oö Bezirk Braunau liefen die Kontrollen hingegen am Montag aus.