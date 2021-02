Corona: Mayrhofner zeigen Akzeptanz und Zuversicht

Mayrhofen im hinteren Zillertal am späten Samstagvormittag. Harter Lockdown. Seit Mitternacht gilt wegen der Südafrika-Mutante die PCR-Testpflicht für diejenigen, die die rund 3.900-Seelen-Gemeinde verlassen wollen. In Vor-Corona-Zeiten hätte in der Hauptstraße zu dieser Jahreszeit, in der sich Bars an Sportgeschäfte und an Souvenirläden reihen, der sprichwörtliche Bär gesteppt. Aktuell trifft man voranging Spaziergänger, Jogger und Hundebesitzer.

Die zahllosen Sportgeschäfte bleiben in der Zillertaler Tourismushochburg seit Samstag wieder geschlossen. Auch die Ahornbahn steht still, der Parkplatz davor ist leer. Die Mayrhofner sind neuerdings ganz unter sich. Die wenigen Menschen, die unterwegs sind, grüßen sich freundlich. Sie kennen sich. Von Zeit zu Zeit kommt es zu einer kleinen Plauderei. Das Thema ist klar: Die „neue Situation“, auf die man sich seit Samstag - zumindest bis Mittwoch - einstellen muss.