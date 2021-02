Verwirrung um Quarantäne in Mayrhofen im Zillertal

Im besonders von der südafrikanischen Corona-Variante betroffenen Bezirk Schwaz hat sich am Dienstag in der Zillertaler Gemeinde Mayrhofen ein neuer Cluster gebildet. Nach einer PCR-Analyse liegen derzeit 17 konkrete Verdachtsfälle vor, teilte das Land Tirol am Dienstag mit.

Laut einem ORF Tirol Bericht soll die Gemeinde Mayrhofen nun eine Woche unter Quarantäne gestellt werden. Diesbezüglich gäbe es Beratungen im Krisenstab. Ein Verlassen des Ortes wäre dabei nur mit einem negativen Corona-Test möglich.

Laut Bürgermeisterin Monika Wechselberger gibt es jedoch keine Quarantäne. "Weder werden wir abgeriegelt, noch gibt es eine Quarantäne. Es kann jeder rein, es gibt nur verschärfte Maßnahmen", sagte die Bürgermeisterin auf KURIER-Nachfrage.

Noch herrscht Verwirrung. Wie sich die Situation weiter entwickeln wird, wird sich am Nachmittag zeigen.

Kindergarten und Mittelschule betroffen

Insgesamt verzeichnete Mayrhofen 35 Corona-Positive, davon zehn im Kindergarten (sieben Kinder und drei Betreuungspersonen) und eine Lehrperson in der Mittelschule. Alle Betroffenen wurden abgesondert und befanden sich in Quarantäne.

"Wir haben umgehend strenge Maßnahmen getroffen und bis jedenfalls kommenden Montag den Präsenzunterricht an der Mittelschule in Mayrhofen ein- bzw. auf Distance-Learning umgestellt", sagte Bezirkshauptmann Michael Brandl. Im Kindergarten wurden die Betreuung zumindest bis Montag eingestellt.