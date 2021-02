„Es war nicht klar, dass wir schon auf einem Pulverfass sitzen“

Am Beginn der Pandemie standen Mediziner einem unbekannten Feind gegenüber. Was hat sich seit damals für sie als Arzt geändert?

Es war ein unbekannter Feind, über den wir viel gelernt haben. Es hat noch nie eine Infektionskrankheit gegeben, wo in einem Jahr so viele Informationen zusammengekommen sind und es gelungen ist, in einem Jahr einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist einzigartig in der Medizingeschichte. Wir haben etwa gelernt, dass je nach Verlauf der Erkrankung unterschiedliche Therapien eine Rolle spielen und wir die Patienten informieren sollten, wann sie ins Krankenhaus müssen. Was wir nach wie vor nicht in der Hand haben, ist ein effektives Medikament.

Eine immer wieder gehörte Devise lautet: Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Ist das nicht grandios gescheitert?

Ich glaube, wir sind noch in dieser Lernphase. Es gilt nach wie vor: Wir werden mit diesem Virus leben müssen. Und wir können hoffen, dass es sich dann irgendwann auf die kalte Jahreszeit beschränkt und uns im Rest des Jahres in Ruhe lässt und die Impfungen effektiver werden. Im Endeffekt wird es wie bei der Grippe sein, dass wir den Impfstoff jährlich adaptieren. Es wird vielleicht das ein oder andere nicht mehr so sein, wie es vorher war.

Nämlich?

Man wird ein bisschen mehr auf Hygiene achten. Es wird nicht mehr so sein, dass in der Arztpraxis alle, die rotzen und husten, mit den anderen beisammensitzen, sondern das infektiöse von nicht infektiösen Patienten getrennt werden.