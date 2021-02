Anschober: "Bis zu 100.000 Dosen am Tag verimpfen“

Der Journalist Heribert Prantl kritisiert in seinem neuen Buch, dass zu wenig hinterfragt wird, ob Grundrechtseingriffe wie Lockdowns noch rechtens sind. Irrt er?

Keineswegs. In einer Pandemie hat der Gesundheitsminister enorme Macht. Aber ich nehme für mich in Anspruch, dass ich mich bemüht habe, sensibel vorzugehen. Davon unabhängig kann ich garantieren, dass alle einschränkenden Maßnahmen mit dem Tag enden, mit dem die Pandemie vorbei ist. Eine der großen Schwierigkeiten war und ist, dass wir die Krise mit einem Epidemiegesetz bewältigen mussten, das in den Grundpfeilern aus dem Jahr 1910 stammt. Das wird geändert. Wir müssen das Gesetz an unsere aufgeklärte Demokratie anpassen.

Was haben Sie, was hat die Gesellschaft im letzten Jahr gelernt?

Wir hatten bei der Pandemiebekämpfung keine Vorlage, nach der wir uns richten konnten. Das Ganze ist ein laufender Lernprozess, in dem man akzeptieren muss, dass auch Experten in Grundsatzfragen manchmal unterschiedlicher Meinung sind. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, war, dass du eine Pandemie nie allein bewältigen kannst. Das klappt nur im Team, und uns ist das bislang gelungen. Ich meine damit nicht nur die Bundesregierung, sondern die Bevölkerung. Wir schauen gerne auf die zwei, drei Prozent der Menschen, die bei einzelnen Maßnahmen nicht mitmachen. Tatsächlich aber hat die große Mehrheit fantastisch mitgemacht und eine unglaubliche Umstellung ihres Lebens geschafft. Das ist doch beachtlich.