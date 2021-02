Planung der Impfungen sorgt weiter für Kopfzerbrechen

Wien

In der Bundeshauptstadt will man noch diese Woche die Marke von insgesamt 100.000 verabreichten Impfungen überschreiten. Noch nicht abgeschlossen sind die Impfungen in Spitälern, Alten- und Pflegewohnheimen. Unabhängig davon hat man diese Woche mit der Immunisierung der Über-80-Jährigen, Menschen mit Behinderungen und Hochrisikopatienten (absteigend mit dem Alter) begonnen. Für diese Gruppen gibt es aktuell drei Impfzentren.

Niederösterreich

In Niederösterreich werden seit Montag auch Personen über 80 Jahre außerhalb von Pflegeeinrichtungen geimpft. 45.000 Termine wurden an sie vergeben, ein paar Tausend Impfwillige haben noch keinen. Abseits davon werden derzeit die Hauskrankenpflege, Personal in Kliniken, Sonderkrankenanstalten und Reha-Zentren, Bewohnerinnen und Bewohner von Behinderteneinrichtungen sowie der Rettungsdienst über deren Träger oder Organisationen geimpft.

Burgenland

Am Donnerstag hat die nächste Impfaktion für Menschen über 80 Jahre begonnen. Insgesamt 1.200 Personen aus dieser Altersgruppe werden bis Samstag von 30 Ärzten geimpft. Die Verabreichung erfolgt zum größten Teil in den sieben burgenländischen Test- und Impfzentren. Für den Februar stehen insgesamt 7.100 Dosen zur Verfügung. Als Nächstes an der Reihe sind 1.500 Hauskrankenpfleger und 3.300 Menschen von Behinderteneinrichtungen.