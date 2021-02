Corona-Impfung: Ärger bei Hochrisikogruppe in Wien

Wien ist kurz davor, bei den Corona-Impfungen eine magische Marke überschreiten: Noch diese Woche werden 100.000 Impfdosen verabreicht sein, gab das Gesundheitsressort am Mittwoch bekannt. 60.292 Menschen haben bereits die erste Teilimpfung erhalten und 37.601 schon die zweite.

Nach den Senioren in den Pflegeheimen und den Medizinern beginnt die Stadt nun, weitere Gruppen zu immunisieren: Gestern war Impfstart für Senioren über 80 Jahre, für Menschen, die in exponierten Bereichen (wie etwa Laboren) arbeiten und für Personen mit Behinderungen sowie aus der Hochrisikogruppe. Die Injektionen werden hauptsächlich in zwei neuen Corona-Impfzentren verabreicht, die ab sofort in Betrieb sind. Dabei handelt es sich um die ersten derartigen Einrichtungen in der Stadt, sie befinden sich in der Gasgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus und am Schrödingerplatz in der Donaustadt.