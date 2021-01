Corona-Virus: Es steht aktuell 2,1 Millionen zu null

Es liegt in der Natur des Menschen, dass unser Gehirn lieber einfache Antworten hat. Das nützen extremistische Gruppen und Geheimdienste aus, um Desinformationen zu streuen. Zunutze kommt ihnen, dass viele Menschen Corona-müde sind und den aktuellen Stand nicht mehr verfolgen. Aus Falschmeldungen in sozialen Medien werden Gerüchte. Es gibt nicht wenige, die sich nicht impfen lassen wollen, weil angeblich so viele danach sterben.

Seriöse Informationen sind das Gegenmittel. Da ist es kein Wunder, dass ausgerechnet Qualitätsmedien in das Visier der Extremisten kommen und als Lügenpresse oder Systemmedien attackiert werden. Denn tatsächlich stehen hinter Demonstrationen und Protesten keine besorgten Bürger, sondern gut organisierte, professionelle (Rechts-)Radikale.

Information gegen Desinformation

Es ist nicht sinnvoll, sich über Menschen lustig zu machen, die sich Sorgen machen. So wie eine Impfung gegen Corona hilft, hilft Information gegen Desinformation. Denn eine Spaltung verhindert sinnvolle Maßnahmen, zerstört in der Folge die Wirtschaft komplett und führt in das Chaos. Das kann am Ende einen Staat in ernste Schwierigkeiten bringen.

Die Polarisierung der Gesellschaft macht es Extremisten leicht: Je größer die Unordnung, desto lauter werden die Rufe nach einer starken Hand.