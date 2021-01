Geheimer BVT-Bericht: Der ORF im Visier der Corona-Leugner

Diese Personen werden vom BVT beobachtet:

Wer in die Welt der Corona-Kritiker und -Leugner eintaucht, trifft immer auf dieselben Namen. Eine Handvoll Organisatoren stecken hinter den Demos und mobilisieren in den sozialen Medien.

Allen voran der Kärntner Martin Rutter. Erst bei den Grünen, später bei der FPÖ und beim BZÖ. Außerdem hielt er eine Rede über die Migrationslüge beim Wehrmachts-Veteranentreffen am Ulrichsberg. Über die Protestbewegung will er wieder in die Politik: mit der neu gegründeten Partei „Die Direkte“. Das kommt nicht bei allen Unterstützern an – denn die wollen eine Abkehr von der Parteipolitik. Eine Abgrenzung zu rechtsextremen Gruppen fällt ihm schwer. „Ich habe in den vergangenen zehn Monaten auch mit der Corona-Querfront (dazu gehört u. a. Gottfried Küssel, Anm.) zu tun gehabt. Ich habe mit jeder der 20, 25 Corona-Initiativen in Österreich zu tun gehabt und Gespräche geführt“, sagt Rutter. „Aber es ist juristisch nicht möglich, jemanden aus dem Demonstrationszug hinauszuschmeißen. Mitgehen kann jeder.“ Nachsatz: „Für alle extremistischen und unerlaubten Strömungen außerhalb des Verfassungsbogens sind wir aber nicht offen.“