Corona-Demonstranten: Polizei untersucht Pläne für einen Staatsstreich

Vor einem "staatsgefährdenden Potenzial" hatte die Leiterin des Extremismusreferates im Verfassungsschutz in einem KURIER-Exklusiv-Interview eindringlich gewarnt. Es ging dabei um die großen Anti-Corona-Demonstrationen am Samstag, vor allem in Wien mit über 10.000 Teilnehmern. Trotz eines großen Polizeieinsatzes und einer Gegendemonstration verlief alles im Großen und Ganzen reibungslos.

Im Verborgenen könnte dies aber ganz anders gewesen sein, so soll es Pläne gegeben haben, am Tag nach der Demonstration (also am Sonntag, den 17. Jänner) das Parlament zu stürmen und Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen abzusetzen. Diese Besetzungen sollten so lange durchgehalten werden, bis die Bundesregierung zurücktritt.