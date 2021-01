Corona-Demo: Die Demonstranten formieren sich, Polizeischutz für Journalisten

Die bereits ab 9:00 Uhr in der Früh geplanten Sternmärsche von den Außenbezirken zu den Protesten am Ring wurden - wohl auch wegen des Schneefalls - abgesagt. Dennoch gab es bereits ersten Zustrom, in den Vormittagstunden kontrollierte die Polizei zahlreiche Busse bei der Anreise. Es gab auch schon Verzögerungen im Wiener U-Bahnnetz.

Die Aktivisten - eine Mischung aus Corona-Leugner, besorgten Bürgern, ehemaligen Staatsverweigerern und Rechtsextremen - wurden von einem Sponsor mit Tausenden Österreich-Flaggen und Trillerpfeifen ausgestattet.