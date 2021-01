Corona-Demonstranten: BVT sieht „staatsgefährdendes Potenzial“

Dazu gibt es starke Verbindungen zu den Querdenkern in Deutschland und natürlich auch zu den Identitäten. Diese feierten am Freitag erst wieder einen Erfolg, weil gegen deren Anführer Martin Sellner nun nicht wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt wird.

Die BVT-Vermittlerin übt daran Kritik: „Das ist kein freibeweisen, das bedeutet nur, dass keine Ermittlungen möglich sind.“

Prominente Teilnehmer?

Bei den Demonstrationen am morgigen Samstag wird sich zeigen, wie stark die Szene bereits mobilisieren kann. FPÖ-Politiker Michael Schnedlitz hat ebenso seine Teilnahme angekündigt wie Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache. Derartige Prominente könnten wiederum weitere Teilnehmer anlocken.