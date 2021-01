Corona-Demo am Samstag: 10.000 Teilnehmer erwartet

Denn: In den sozialen Medien wird kräftig mobilisiert. Aus den Bundesländern werden sogar Reisen in die Bundeshauptstadt organisiert. Mit dem Bus, aber nicht nur: Rutter befürchtet, dass die Polizei Busse mit Demonstranten aus dem Verkehr ziehen könnte. „Wir haben aus Berlin gelernt, dass Busse herausgezogen werden. Daher gibt es die Tendenz, mit dem Auto oder dem Zug zu den Demos zu fahren.“

Mobilisierung über Telegram

Sollte die Groß-Demo in Wien tatsächlich untersagt sein, werde man versuchen, die Untersagungen zu umgehen. Etwaige Verwaltungsstrafen will Rutter in Kauf nehmen. Zugleich werden auch Demonstrationen in den Bundesländern organisiert, um zu verhindern, dass Polizisten nach Wien geschickt werden, heißt es etwa in einer Telegram-Gruppe.

Und es sollen auch in Wien mehrere Demos von verschiedenen Personen bei der Polizei angemeldet werden. Die Polizei kann Demos im Vorhinein nur untersagen, wenn der Veranstalter schon einmal negativ aufgefallen ist und sich die Teilnehmer nicht an die Regeln gehalten haben.