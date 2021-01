Diese Personen stecken hinter den Corona-Demos

Ein weiterer Veranstalter von Corona-Demos – vor allem in der Steiermark, aber auch schon in Wien oder Linz – ist Daniel Stoica. Der 49-jährige gebürtige Rumäne ist seit Kurzem arbeitslos, weil er sich weigerte, am Arbeitsplatz eine Maske aufzusetzen, wie er sagt.

Nach eigenen Angaben hat er für Samstag Busse aus der Steiermark nach Wien organisiert und in der Hauptstadt zwei Demos angemeldet. Eine soll am Heldenplatz stattfinden, eine weitere Demo sei an einem „Überraschungsort“ geplant.