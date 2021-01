Wiener Polizei kündigt neue Strategie gegen Corona-Demos an

Sie treten als Querdenker, Fairdenker oder Corona-Querfront auf. Sie demonstrieren gegen die Maßnahmen, verbreiten Verschwörungstheorien und weigern sich, Masken zu tragen oder Abstand zu halten. Selbst, wenn sie dicht gedrängt durch die Straßen ziehen.

Am Sonntag wurde eine solche Versammlung mit rund 2.000 Teilnehmern am Heldenplatz deshalb von der Polizei aufgelöst. Trotzdem zogen danach zwei unangemeldete Demozüge durch die Innenstadt. Für Mittwoch wurden bereits weitere „Spaziergänge“ in Judenburg, Weiz, Innsbruck und Amstetten angekündigt.