Die neuen Staatsfeinde: BVT ermittelt gegen Corona-Demonstranten

Die Nähe der Szene zu Rechtsextremen ist nicht neu. „Sie nutzen jede Gelegenheit, auf die Straße zu gehen. Sie springen dabei auf einen fremden Zug auf, um diesen Zug auf rechte Gleise zu lenken. Zugleich wird die Esoterik-Schiene von rechtsextremen Milieus als Brücke benutzt, um neue Personenkreise anzusprechen“, sagt Historiker Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv.

Am vergangenen Wochenende posierten vermummte „Demonstranten“ auch vor dem Hitler-Geburtshaus in Braunau. „Eine Demonstration in Braunau ist kein Problem. Aber vor diesem Gebäude mit teils gestrecktem rechtem Arm zu posieren, das geht nicht“, sagt Polizeisprecher David Furtner. Es laufen Ermittlungen nach dem Verbotsgesetz.

Die nächsten Kundgebungen sind bereits in Planung. So soll in Wien am 16. Jänner am Heldenplatz demonstriert werden – eine nächste Gratwanderung für die Exekutive. Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht. „Toleranz gehört zu den tragenden Säulen einer demokratischen Gesellschaft. Sie darf aber nicht als Schutzschirm für Radikale missbraucht werden“, sagt Nehammer. Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit sei damit beauftragt, die Versammlungen genau zu prüfen und alle rechtlichen Möglichkeiten für eine Untersagung auszuschöpfen.