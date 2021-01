Experten über neue Virusvariante: "Wir haben ein großes Problem"

Durch diese Eigenschaften dürfte die effektive Reproduktionszahl (d. h. die durchschnittliche Anzahl der unter den aktuellen Bedingungen von einem Fall ausgelösten Folgefälle) "0,5 - 0,7 höher sein als beim Wildtyp", schreibt Czypionka.

Das würde bedeuten, dass jede Person - im Vergleich zum bisherigen Ansteckungsrisiko - zusätzlich zwischen 0,5 und 0,7 Personen infizieren würde. Laut jüngsten Daten der AGES liegt die effektive Reproduktionsrate in Österreich derzeit bei 0,88 - eine Person steckt also im Schnitt weniger als eine weitere Person an, bzw. 100 infizierte Personen stecken 88 weitere an.