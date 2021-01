Corona: Übersterblichkeit in Österreich deutlich höher als in den USA

Roser ist Gründer und Leiter der Datenplattform Our World in Data und arbeitet derzeit in der Forschungsabteilung für Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford.

Nach dieser Grafik liegt die Zahl der Todesfälle pro Woche in Österreich in der ersten Dezemberhälfte um mehr als 50 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. In den USA und Schweden sind es hingegen "nur" knapp 20 Prozent. In Norwegen hingegen ist die Zahl der Todesfälle sogar unterdurchschnittlich.

Der Datenvergleich reicht bis Mitte Dezember, weil nur bis zu diesem Zeitraum komplette Vergleichsdaten aus den verschiedenen Ländern vorliegen.

Auch das Europäische Mortalitätsmonitoring Euromomo weist Österreich in den Kalenderwochen 47 bis 50 eine "sehr hohe Übersterblichkeit" aus.

Bereits im November zeigten Daten der Statistik Austria, dass die zweite Covid-Infektionswelle in Österreich erstmals seit Jahren eine hohe Übersterblichkeit ausgelöst hat.