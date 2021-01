Corona-Impfungen: Wien setzt sie bereits am 6. Jänner fort

Wien will bereits am 6. Jänner die Coronavirus-Impfungen weiterführen."Wir werden in Wien keine Zeit verlieren", erklärte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber dem ORF Wien. Sobald eine weitere Menge Impfstoff abrufbar sei, werde sie auch verimpft. Da am 5. Jänner im Shop der Bundesbeschaffung rund 5000 Dosen zum Abruf bereit seien, werde bereits ab 6. Jänner weitergeimpft, erklärte Hacker.

Sie sind reserviert für Mitarbeiter und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Mitarbeitern in Covid-Stationen der städtischen Kliniken und großer privater Spitäler. Die österreichweite Fortsetzung der Corona-Impfungen ist eigentlich zentral für den 12.Jänner geplant.