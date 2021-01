Psychologin: „Wenn sich Gabalier nicht impfen lässt, haben wir ein Problem“

Impfen heißt auch Solidarität. Warum greift dieses Argument nicht? Sind wir zu selbstsüchtig geworden?

Ich denke nicht, dass Egoismus der Hauptgrund ist, sondern dass die Menschen wirklich verunsichert sind. Es ist ein Problem, wenn in einer Fernsehdiskussion ein Impfexperte sitzt und ihm gegenüber eine Frau, die von einem Impfschaden berichtet. So wird vermittelt, dass das zwei gleichwertige Positionen sind, dabei stehen sie in keinem Verhältnis zueinander. Ich kenne inzwischen genug Wissenschafter, die sagen, sie gehen in keine Diskussion, an der Impfgegner teilnehmen. Die Frage „Impfen: Ja oder Nein“ ist gelöst, darüber braucht man nicht mehr diskutieren.

Sind Sie zuversichtlich, dass der Anteil jener, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen, im kommenden Jahr noch steigen wird?

Ich kann mich noch an die Protestwelle erinnern, als die Gurtenpflicht im Auto eingeführt wurde. Damals hat man gesagt: Das ist eine Frechheit, der Staat greift in unsere Rechte ein. Bei technischen Fortschritten gab es immer Menschen, die gewarnt haben. Irgendwann wird es dann zur Normalität. Ich denke, so wird es auch mit dem Impfen sein.