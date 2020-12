Faktencheck zur Covid-Impfung: Wie hoch ist das Langzeitfolgen-Risiko?

Dies gelte auch für sehr seltene, vorübergehende neurologische Beschwerden wie Lähmungserscheinungen als Folge einer Reaktion des Immunsystems gegen eigene Nervenzellen. "Das kann in ganz seltenen Fällen relativ schnell nach einer Impfung auftreten und dauert auch nicht lange. Sobald die Immunantwort schwächer wird, sind diese Symptome in den meisten Fällen auch wieder verschwunden", betont Krammer, der am Mount Sinai Hospital in New York tätig ist.

Bei der Pfizer-BioNTech-Studie mit 44.000 Teilnehmern traten vier Fälle einer vorübergehenden Lähmung eines Gesichtsnervs bei den Geimpften auf. Zu den häufigsten dokumentierten Beschwerden bei den Impfstoffen von Pfizer/BioNTech und Moderna zählen Schmerzen an der Einstichstelle, gefolgt von Müdigkeit und Kopfschmerz. Auch Fieber und Gliederschmerzen können auftreten. Die Intensität ist nach der zweiten Impfung stärker. "Aber die sind nach 24 bis 48 Stunden verschwunden. Das ist unangenehm, aber harmlos." Laut Krammer müssen 90 Prozent der Geimpften mit milden Begleiterscheinungen rechnen, die übrigen zehn Prozent werden kaum etwas spüren.

Es stimme laut Krammer nicht, dass es mit den technologisch neueren Boten-RNA-Impfstoffen (dazu zählen die Wirkstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna) keine Erfahrungen gebe: "Klinische Studien mit solchen Impfstoffe zu anderen Erkrankungen beziehungsweise Krankheitserregern werden seit 2013 durchgeführt."

Allergische Reaktionen

Auch die bisher in Einzelfällen beobachteten allergischen Reaktionen treten laut Krammer nur unmittelbar nach der Impfung auf: "Das ist schon eine reale Nebenwirkung, aber eben auch sehr selten." In den USA wurden mittlerweile mehr als zwei Millionen Impfdosen verabreicht mit nur einigen wenigen solcher schwerer Reaktionen. Nur Menschen, die nachweislich eine Allergie gegen einen Inhaltsstoff der Impfung haben, sollen diese nicht bekommen. Menschen, die einmal bereits einen sogenannten anaphylaktischen Schock hatten, müssen danach zumindest 30 Minuten lang überwacht werden.

Bei Menschen mit schwerer Allergie-Geschichte kann es durch Impfungen häufiger zu solchen Reaktionen kommen, weiß auch Markus Zeitlinger, Leiter der Abteilung für klinische Pharmakologie der MedUni Wien. Aus klinischen Studien werden sie meist ausgeschlossen, weil man eine Arznei möglichst breit und keine sehr seltenen Extremfälle untersuchen will. Zeitlinger: "Meist wissen Betroffene aber um ihr Risiko und tragen immer für Notfälle einen Adrenalin-Autoinjektor bei sich."

"Im erwartbaren Bereich"

Bei allen von einer anaphylaktische Reaktion betroffenen Geimpften gingen die Symptome, etwa Ausschlag im Gesicht und am Oberkörper, Atemnot, erhöhte Herzfrequenz, bisher binnen weniger Stunden oder maximal weniger Tage zurück. "Solche seltenen allergischen Reaktionen sind im erwartbaren Bereich", beruhigt Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferats der Ärztekammer.