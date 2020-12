Das Leben danach: Geimpft – und jetzt?

Bitte warten

Dem pflichtet Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferats der Ärztekammer, bei: "Das Leben, wie es vor der Pandemie war, mag nun greifbar erscheinen. Im ersten Halbjahr 2021 damit zu rechnen, halte ich aber für zu optimistisch." Der Impfstoff könne voraussichtlich Ende Jänner breit ausgerollt werden, "wenn an die zwei Millionen Impfstoffe für Österreich bereitstehen". Auch Anschober verweist bei der "behutsamen und sorgfältigen" sowie logistisch aufwendigen Umsetzung des Impfplans auf den Faktor Verfügbarkeit. Erste Teillieferungen des BioNTech-Pfizer-Präparats erwartet er noch diese Woche.

Dennoch: Für jeden Geimpften wird sich das alltägliche Leben deutlich sicherer anfühlen, ist Kollaritsch überzeugt. Egal ob beim Einkaufen oder Familientreffen, im (nach dem Lockdown wieder geöffneten) Fitnesscenter oder Friseursalon: "Man bleibt für nicht geimpfte Mitmenschen gewissermaßen noch mitverantwortlich, für einen selbst wird die Situation aber sehr viel erträglicher." In Haushalten, in denen mehrere Generationen zusammenleben, kann es nach wie vor zu Infektionen kommen: "Die, die es lebensbedrohlich treffen könnte, werden aber in absehbarer Zeit gut geschützt sein."

Eine rasche Entlastung ist in den belasteten Pflege- und Seniorenheimen und Spitälern zu erwarten, in weiterer Folge in Schulen – sofern die Impfwilligkeit hoch genug ist. "Die Nervosität wird sicherlich sinken, und man wird viel sorgenfreier agieren können. Für geimpfte Menschen wird mit einem Schlag alles sicherer, weil man vor einem schweren Verlauf oder gar einem Todesfall infolge einer Corona-Infektion zuverlässig geschützt ist", sagt Kollaritsch.