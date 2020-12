Neue Mutationen: Wie SARS-CoV-2 trickst

Clevere Wandlung

Mutiert das Virus eigentlich intelligent? "Nein, es verändert sich nach dem Versuch-Irrtum-Prinzip und landet meist in einer Sackgasse." Es gebe aber einen "evolutionären Druck", wodurch das Virus gezielter mutieren könne. Dazu muss man wissen: "Das Virus behält Mutationen nicht zufällig bei", sagt Virologe Lukas Weseslindtner, Leiter des Labors für Antikörperdiagnostik am Zentrum für Virologie an der MedUni Wien. "Mutationen, die sich stabilisieren, bringen dem Erreger in der Regel einen Selektionsvorteil. Trifft das auf eine Mutation zu, sichert das im Sinne der Darwin'schen Evolutionstheorie ihren Fortbestand. Viren, die besser an den Wirt angepasst sind, setzen sich im Vergleich zu gleichzeitig zirkulierenden Stämmen durch." Mutationen entstünden also zwar zufällig, "das Konservieren im viralen Erbgut folgt aber einem gewissen Prinzip".

Das könnte eine B.1.1.7 ähnliche neue Variante in Südafrika erklären. Sie ist dort verbreiteter, die Zahl junger Patienten mit ernsten Symptomen steigt. Passt sich das Virus an die dort jüngere Population an, um erfolgreicher zu sein? "Bezüglich dieser Variante muss man noch zuwarten und Daten sammeln, bevor man schlüssige Aussagen treffen kann. Denkbar wäre es aber."