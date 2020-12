Neue Virus-Variante: Britische Regierung erwägt Lockdown-Ausdehnung

Der britische Premier Johnson zeigte bei einer Pressekonferenz Montagabend Verständnis für die Besorgnis, die die Berichte über eine neue Coronavirus-Variante im Land in Europa ausgelöst haben. Man habe die WHO vergangenen Freitag informiert, sagte er, und bereits am Tag danach "prompt und entschieden" mit der Verhängung eines strengen Lockdowns der neu geschaffenen Stufe 4 auf die Gefahr reagiert.

Der Lockdown gilt vorerst für London und einige andere Gebiete im Südosten Englands, in denen sich die Mutation besonders stark ausgebreitet hat. Sir Patrick Vallance, Johnsons oberster Berater in Sachen Corona, deutete aber an, dass die strengen Maßnahmen ausgedehnt werden könnten. Die neue Virus-Variante finde sich bereits im ganzen Land und der Verdacht erhärte sich, dass sie deutlich ansteckender sei als bisher bekannte Varianten. Vallance erneuerte seinen wichtigsten Rat an alle Briten: "Bleiben Sie in der Gegend."