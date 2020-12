Aus Europa aussperren, ist keine Lösung

Der Denkfehler, ausgerechnet eine virale Epidemie an Staatsgrenzen stoppen zu wollen, anstatt europaweit endlich zusammenzuhelfen, braucht wohl keine Erläuterung.

Besonders und besonders wichtig

Ähnliches gilt für die Partnerschaft der EU mit Großbritannien. Ohne sich jetzt in historische Details zu verlieren: Großbritannien spielt in Europa seit Jahrhunderten eine besondere, aber auch eine besonders wichtige Rolle. Die wird auch mit dem Brexit nicht zu Ende sein, egal in welcher Form er stattfindet. Und so, wie das in England nun aufgetauchte neue Coronavirus früher oder später auch bei uns ist, egal wie viele Flughäfen man sperrt, so betrifft jedes Problem Großbritanniens auch den Rest Europas.

Johnsons Märchen

Man muss die wirtschaftlichen Kennzahlen nicht im Detail studieren, um zu wissen, wer in diesem Ringen um den Brexit der Schwächere im Ring ist. Großbritannien ist vom Warenverkehr mit Europa abhängig, auch seine Industrie funktioniert nur noch als eng verzahnter Teil der europäischen Wirtschaft: Darüber können auch Boris Johnson epische Märchen vom „Global Britain“ nicht hinwegtäuschen.

Halsstarrigkeit

Die Halsstarrigkeit der britischen Verhandler ist auch ein Zeichen dafür, dass man in Wahrheit mit dem Rücken zur Wand steht. Dem Land drohen nicht nur Chaos und eine weitere Verschärfung der wirtschaftlichen Krise, sondern schlicht der Zerfall. Die Schotten wollen ihren nationalistischen Traum von der Unabhängigkeit ausleben, Nordirland ist zu eng mit dem Süden verbunden, um dazwischen auf Dauer eine EU-Außengrenze zu errichten. All das hat das Potenzial, zu einer existenziellen Krise auszuarten, die Europa zuletzt auch in Mitleidenschaft ziehen würde. Um die zu verhindern, braucht es enge und vernünftige Beziehungen mit Großbritannien. Um die zu sichern, kann sich der Stärkere im Brexit-Streit ruhig großzügig zeigen – und der ist nun einmal die EU.