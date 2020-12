Europäischer Wissenschaftsappell: Ruf nach radikaler Corona-Eindämmung

Der eindringliche Appell: Europas Regierungen sollen sich nicht auf einen Soforteffekt einer Impfung verlassen, sondern stattdessen eine gemeinsame Vision zum Pandemie-Management umsetzen, schreiben die Forscherinnen und Forscher. Ein Lockdown light, also das Zurücknehmen von Maßnahmen bei gleichzeitig anhaltend hohen Infektionszahlen, sei eine "kurzsichtige Strategie". Ziel müsse sein, dauerhaft niedrige Fallzahlen zu erreichen.

Klare Zahlen

Während die Politik sich ungern auf konkrete Maßzahlen festlegt, lehnt sich die Wissenschaftsgemeinde weiter aus dem Fenster: Als Ziel bringen die Forscher zehn neue Infektionen pro Million Einwohner und Tag ins Spiel. Umgerechnet auf die hierzulande gängige Vergleichszahl der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 wäre das ein Wert von sieben. In Österreich lag die aktuelle Inzidenz am Freitag bei 198. Das heißt, dass sich in einer Woche im Schnitt 198 Personen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert haben.

Warum der Impf-Pessimismus? "Wegen der anfänglich geringen Kapazitäten und der notwendigen Vorreihung der Risikogruppen, die im Infektionsgeschehen keine wesentliche Rolle spielen, werden wir noch über den gesamten restlichen Winter mit der Pandemie zu tun haben", erklärt die österreichische Epidemiologin Eva Schernhammer, die den Appell zusammen mit Gesundheitsökonom Thomas Czypionka und Komplexitätsforscher Peter Klimek mitverfasst und wie etliche andere namhafte Experten aus Österreich unterzeichnet hat.

Parallel agieren

"Wir sehen, dass sich europäischen Staaten in der Bekämpfung der Pandemie zu wenig koordinieren", sagt Czypionka. Die Ziele zur Eindämmung des Virus kritisiert er als "zu wenig ambitioniert".

Das Problem derzeit: Jedes Land handelt mit zeitversetzten Einzelaktionen auf eigene Faust. So verschärfte etwa kürzlich Deutschland den Lockdown, während man diesen in Österreich lockerte. Die Folge: ein immerwährender Kreislauf steigender und sinkender Fallzahlen, der Grenzöffnungen verunmöglicht. Zu groß ist die Gefahr des Überschwappens von Infektionen.