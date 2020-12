Contact Tracing: Was es für die zukunftsfitte Virenjagd braucht

Überlastete Infrastruktur

Die Erfahrung zeigt: Das Personal ist ein wichtiger Parameter. "Bis zum zweiten Lockdown hatten wir deutlich zu wenige Contact Tracer", sagt Gesundheitsökonom Thomas Czypionka. Pro 1.500 Neuinfektionen täglich brauche es an die 10.000, bei vorwiegend analogem Tracing-System.

In den vergangenen Wochen wurde die Zahl der Tracer in den Bundesländern aufgestockt. Auf KURIER-Anfrage übermittelten die Landessanitätsdirektionen ihre personellen Kontingente: So sind in Kärnten derzeit 360 Vollzeit-Tracer aktiv. In Salzburg arbeiten 765 Personen im Contact-Tracing, in Vorarlberg 225. Aus Niederösterreich werden 933 Vollzeitäquivalente gemeldet, aus Wien 600. In Tirol sind rund 650 Personen im engeren Sinn an der Abwicklung des Kontaktpersonenmanagements beteiligt, in Oberösterreich rund 510, in der Steiermark knapp 700, im Burgenland bis zu 200. In Summe also knapp 5.000.

Die 10.000-er-Marke erreicht man damit nicht annähernd – und das bei aktuell täglich über 2.000 gemeldeten Neuinfektionen.

Allerdings sagt eine Zahl allein noch nichts über den Zustand des Contact Tracings aus, gibt AGES-Chefepidemiologin Daniela Schmid zu bedenken: "Es gibt einige Bundesländer, die bereits auf hohem digitalen Niveau arbeiten und technisch wie personell hervorragend ausgerüstet sind."

Entscheidend seien die finanziellen Ressourcen, die für beschleunigtes Contact Tracing bereitgestellt werden. "Hier besteht mancherorts noch Aufholbedarf."

Berechnungsmodelle, wie etwa den "Healthcare Workforce Estimator" der WHO, betrachtet auch Steininger mit Skepsis: "Bei geschultem Personal, das zum Contact Tracing notwendig ist, besteht seit Monaten ein extremer Engpass." Es sei wichtig, nachhaltige Konzepte umzusetzen, die den Kosten- und Personalaufwand reduzieren und Abläufe beschleunigen.