Mund oder Nase? Die wichtigsten Fragen zu den Massentests

Ist es für das Test-Ergebnis egal, ob man die Proben für den Antigen-Schnelltest im Nasenrachen oder im Mund nimmt?

"Nein", antwortet Bernhard Benka, Leiter der Abteilung für Krisenmanagement und Seuchenbekämpfung im Gesundheitsministerium. "Fast alle mir bekannten Antigen-Tests schreiben in der Gebrauchsanleitung den Nasenrachen-Abstrich (auch Nasopharynx-Abstrich, Anm.) vor", sagt Benka. Dementsprechend sei die Probe dort zu nehmen. Einer der Gründe dafür: Im Unterschied zum PCR-Test, der schon kleine Viruslasten erkennen kann, schlagen die Schnelltests nur bei entsprechend hohen Viruslasten an. Außerdem kann die Erregerkonzentration im Abstrich des Nasenrachens tendenziell höher sein kann. Benka: "Insofern ist es wichtig, auch dort die Probe zu entnehmen, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, möglichst viele Erreger zu finden – und das ist normalerweise im Nasenrachen."

Geplant ist, dass die Bürger, etwa in Wien, zwischen Nasen- und Rachenabstrich wählen können. Ist das klug?

Eher nicht. Abgesehen von den Herstellern, die bei vielen Tests das tiefe Einführen eines Tupferstäbchens in den Nasenrachen als Standard definieren, sagt auch das renommierte Robert Koch-Institut (KI), dass dies die "Standardmethode" zur Probengewinnung ist. Im Vergleich dazu ist ein tiefer Mundabstrich subjektiv aber leichter zu tolerieren, bei – je nach Studie – vergleichbarer oder etwas niedrigerer diagnostischer Zielgenauigkeit.

"In beiden Fällen muss man zur Rachenhinterwand, weil sich die Viren dort vermehren", gibt Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) zu bedenken. Im Mund bestehe aber die Gefahr, nur das Gaumensegel zu erwischen oder Material am Gaumensegel abzustreifen. "Daher ist nasopharyngeal besser." Für den Epidemiologen Gerald Gartlehner vom Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation der Donau-Universität Krems sind in Summe "kombinierte Abstriche an Nase und Mund sinnvoll".

Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko beim Anstellen in der Warteschlange?

"Wenn die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden und konsequent Maske getragen wird, können die Tests einigermaßen sicher vonstattengehen", sagt Gartlehner. In Wien sollen zu Testende FFP2-Masken bekommen. Bis ein Antigentest-Ergebnis vorliegt, vergehen aber 20 Minuten: "Hier stellt sich die Frage, wie man verhindert, dass zu viele Personen aufeinandertreffen." Gemeinsames Warten in Innenräumen sei gefährlicher als im Freien, "wobei man sich angesichts der momentanen Temperaturen fragen muss, ob Letzteres angemessen ist".