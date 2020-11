Mehr Rettung als Risiko: Experten beruhigen Corona-Impfstoff-Skeptiker

Wird die Weitergabe einer Infektion durch die gut erprobten Impfstoffe blockiert?

Im Zuge der Studien wurden die Infektionsfälle gezählt. Um zu ergründen, ob Infizierte ansteckend waren, wären PCR-Abstriche nötig, "was ein wahnsinniger logistischer Aufwand gewesen wäre", sagt Zeitlinger. Er vermutet aber, dass zumindest eine verminderte Weitergabe des Virus gegeben sein wird. Bisherige Daten zeigen, dass die Impfstoffe nach einer Infektion bei vielen vor einer Erkrankung schützen. "In so einem Fall ist auch zu erwarten, dass sie in irgendeiner Form die Übertragungsfähigkeit eines Geimpften beeinflussen", sagt der Infektiologe Herwig Kollaritsch. Es sei denkbar, dass ein Geimpfter, der Antikörper gebildet hat, in wesentlich geringerem Ausmaß und über einen geringeren Zeitraum infektiös ist.

Könnte die Wirksamkeit unter realen Bedingungen eingeschränkt sein?

So zuverlässig Impfstudien sind, die Wirklichkeit können sie nicht abbilden. Zeitlinger: "Es ist noch unmöglich, abzusehen, wie lange die Schutzwirkung bestehen bleibt." Bei älteren Menschen könnte etwa eine Auffrischung nötig sein. "Malt man sich die anfänglich sicher eingeschränkte Verfügbarkeit aus, wäre das problematisch."