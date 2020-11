Coronavirus-Impfstoff: "Die beste Nachricht seit Monaten"

Was konnte genau gezeigt werden?

44.000 Probanden nehmen an der Zulassungsstudie teil, mehr als 43.500 haben bisher mindestens eine der beiden Teilimpfungen erhalten. Diese werden im Abstand von drei Wochen verabreicht. Eine Hälfte der Testpersonen bekam zwei Dosen des tatsächlichen Impfstoffes, die andere ein wirkungsloses Scheinpräparat (Placebo). Bis Sonntag wurden unter allen Teilnehmern 94 Erkrankungsfälle bestätigt. Für jene Studienteilnehmer, die den Impfstoff erhielten, war das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, um mehr als 90 Prozent geringer als für jene, die nur das Placebo erhielten. Das bedeutet: In der Impfstoffgruppe kann es maximal neun (oder weniger) der 94 Erkrankungsfälle gegeben haben.