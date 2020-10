Endspurt: So weit ist die Forschung an einem Coronavirus-Impfstoff

Das unterstreicht auch die Leiterin der österreichischen AGES-Medizinaufsicht (sie ist in die Zulassungsverfahren eng eingebunden), Christa Wirthumer-Hoche: „Der Nutzen eines Impfstoffes muss etwaige Risiken überwiegen.“ Dass Studien unterbrochen werden (wie diese Woche von Johnson & Johnson), um die Ursache der Erkrankung eines Probanden zu untersuchen, zeige, dass Sicherheit ernst genommen wird.

Ist garantiert, dass Österreich Impfstoff erhält?

Die EU will zentral im Namen aller Mitgliedsstaaten mit sieben Herstellern Verträge abschließen, drei sind schon fixiert. Zwei Prozent aller Impfstoffdosen, die von der EU eingekauft werden, gehen nach Österreich (entspricht dem Bevölkerungsanteil). Sollten alle sieben Hersteller erfolgreich sein, stünden für die EU-Länder bis zu 1,5 Milliarden Dosen bereit – rund die dreifache Bevölkerungszahl. Für viele Impfstoffe sind allerdings auch zwei Dosen erforderlich. „Damit die Menschen, die eine Impfung am dringendsten benötigen – also Ältere und generell Risikopersonen, Mitarbeiter im Gesundheitswesen – diese auch bekommen, wird sie mit großer Sicherheit staatlich verteilt werden“, betont Kistner.